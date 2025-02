Hasta que llegó el día. Este martes, el lateral Marcelo Morales fue oficializado como nuevo jugador del New York Red Bulls la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El defensor de 21 años – que no renovó su contrato con la Universidad de Chile pero que dejó importantes ingresos al cuadro que lo formó – prepara sus maletas y tiene todo listo para partir rumbo a Norteamérica, donde vivirá su primera experiencia en el extranjero.

El jugador zurdo firmó un contrato con “Los Toros Rojos” hasta diciembre de 2027, pero tiene la opción de extender su contrato por una temporada más en caso de cumplir objetivos deportivos.

La sentida despedida de Marcelo Morales de Universidad de Chile

Morales, que llegó a los 8 años al cuadro universitario, aprovechó la ocasión para compartir a través de sus redes sociales un sentido mensaje de despedida, dónde hizo un recorrido de su extenso paso por el Romántico Viajero.

“Hoy me toca despedirme de este hermoso club al cual la vida me dio el regalo de poder pertenecer, llegue los 8 años siendo un niño que soñaba con jugar a la pelota y me voy orgulloso de ser un jugador de fútbol profesional que defendió los colores y el escudo de esta institución en todas las canchas donde me tocó jugar”, expresó en un post.

Marcelo Morales le dejó 500 mil dólares al Romántico Viajero | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

“Quiero agradecer a todos los compañeros que tuve, desde las inferiores hasta el plantel, a todos los profesores y funcionarios del club que me ayudaron y me apoyaron y sobre todo agradecer a todos y todas los hinchas que llevan la U bien puesta y que siempre estuvieron ahí para alentarnos y hacer el aguante y apoyarnos. Me voy feliz, orgulloso de haber pertenecido a U. de Chile y agradecido de todas las experiencias que pude vivir y espero poder volver más temprano que tarde a seguir viviendo este sentimiento que es ser de la U”, cerró.

Los números de Marcelo Morales en Universidad de Chile

Desde su debut en el profesionalismo, Marcelo Morales se puso la camiseta de la Universidad de Chile en 110 oportunidades, convirtió dos tantos y aportó con 16 asistencias.