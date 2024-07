Cristián Caamaño se lanzó contra la directiva de Universidad de Chile por congelar a Marcelo Morales. El periodista perdió la calma con Azul Azul y tambiénle envió un potente mensaje a Gustavo Álvarez.

En los micrófonos de Radio Agricultura, liberó toda su ira por la postura de la concesionaria. Para él, no solo es culpa de Michael Clark y compañía, sino que el DT del cuadro azul también tiene severa responsabilidad.

“Hoy estamos hablando de un jugador titular, del mejor lateral izquierdo del campeonato anterior y que la U se preste para esto, que Gustavo Álvarez ni siquiera levante la voz. Si la visión del entrenador es contar con él, lo cita. La citación la hace el entrenador, no la hace ni el gerente ni el presidente”, aseguró.

“Es formado en la U. Pongo el ejemplo de Colo Colo: (Gabriel) Suazo no quería renovar y siguió siendo el capitán hasta el último día. Hay valores que debes respetar como institución. Hablan de que están reinventando a la U, pero la están reinventando con este tipo de prácticas”, agregó.

Marcelo Morales fue congelado por la directiva de Universidad de Chile.

Lapidó al DT de la U

En dicha línea, el comunicador se lanzó contra Gustavo Álvarez. Le recordó el caso que sufrió Bastián Roco en Huachipato: el zaguero no firmó y quedó congelado. ¿Quién era su entrenador? El actual DT de Universidad de Chile.

“Yo veo a un técnico sumiso frente a la dirigencia, que no se rebela frente a una decisión tan orgánica como es no firmar un contrato. Por algo se firma hasta el 31 de diciembre, no hasta el 30 de junio, salvo una cláusula. Entonces, como no está escrito, ¿por qué tiene que entregarse sumisamente?”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será contra Everton por Copa Chile. Se disputará el domingo 14 de julio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.