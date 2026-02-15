Universidad de Chile es un mar de dudas en la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil terminó 0-0 en su visita a Palestino y sigue sin sumar victorias en duelos oficiales.

Ante ello, Cristián Caamaño estalló en los micrófonos de BOLAVIP Chile. Para el periodista, el proceso está ingresando en una zona peligrosa: puede generar estragos en la institución.

En primera instancia, se refirió a lo planteado por Francisco Meneghini en lo que va de temporada. Advirtió que el DT puede terminar su era mucho antes de lo esperado.

“Perdió el rumbo, está lejos de ser ese técnico que la U va a buscar a O’Higgins. Es un equipo que no recupera alto, que no genera situaciones de gol, que no tiene volumen ofensivo”, comentó.

Sobre tal línea, la voz radial agregó: “El problema es que se acaba el tiempo, las victorias no aparecen, se viene marzo y todo aparece como una nube negra que se instala sobre él“.

Francisco Meneghini no convence a Cristián Caamaño en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Su descargo contra las figuras de Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador mencionó a los jugadores que considera que están bajo su nivel habitual. Según dejó a entrever, algunas estrellas tienen que salir del once titular.

“Los jugadores colaboran poco, bajísimos rendimientos individuales. Jugadores que debiesen marcar el tono del equipo no lo están haciendo, como (Fabián) Hormazábal, (Israel) Poblete, (Charles) Aránguiz“, reflexionó.

“Pagan los platos rotos otros futbolistas, como el paraguayo (Lucas) Romero, o incluso el propio Javier Altamirano. Pero si fuese por rendimientos individuales bajos, serían varios los que tendrían que estar afuera“, destacó.

En resumen: