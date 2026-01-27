Tras la dura baja de Matías Sepúlveda al fichar en Lanús, Paqui Meneghini busca una variante en la banda izquierda para Felipe Salomoni. Esto llevó a la dirigencia de Universidad de Chile, a repatriar a Marcelo Morales tras su paso por Estados Unidos.

A través de Deportes Agricultura, el periodista Cristián Caamaño, lanzó una dura crítica en general a los grandes equipos de la Liga de Primera sobre los juveniles.

“No es sólo problema de Colo Colo. En la U tampoco hay un sub 21 y en la Católica casi que no hay un sub 21. Hay algo que está pasando en todos los equipos“, declaró el periodista.

Con esto se refirió al inminente regreso del “Chelo” Morales a la U, quien no tuvo una buena campaña en su paso por el New York Red Bulls de la MLS.

“En Universidad de Chile tenían la posibilidad de tener a Felipe Salomoni como lateral izquierdo secundado por el Diego Vargas. A las dos semanas tuvieron que traer del McDonald’s a Marcelo Morales”, relató irónicamente Caamaño, refiriéndose a los problemas de peso del defensor.

Marcelo Morales está a nada de volver a la U

El joven lateral de 22 años no logró consolidarse en la liga estadounidense, por lo que volverá a préstamo con opción de compra a Universidad de Chile.

¿Cómo le fue a Marcelo Morales en Estados Unidos?

En el primer equipo jugó un total de 5 encuentros en donde logró dar una asistencia. Mientras que en el momento en el que lo bajaron a la serie de reserva, disputó 8 partidos en donde marcó un gol y entregó una asistencia.

En síntesis