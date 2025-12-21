Universidad de Chile todavía no ha dado por cerrado el ciclo de Gustavo Álvarez como director técnico de los azules, pero dicho entrevero debería quedar resuelto en los días venideros y el DT saldrá del CDA.

Si bien hay varios candidatos para suceder al trasandino en Universidad de Chile, Cristián Caamaño se la jugó en ‘La Magia Fest’ y apuntó quién es el principal candidato para asumir como nuevo técnico de los azules.

“En la evaluación de la secretaría técnica, hay algo que a ellos los sorprendió mucho: el análisis que tiene absolutamente detallado de todos los jugadores. Eso, a la postre, termina encandilando”, dijo sobre el brasileño Renato Paiva.

Caamaño se la juega con Paiva. | Foto: Photosport

Según cuenta el destacado periodista nacional, en la U quedaron sorprendidos por la presentación que hizo el DT: “No es fácil que un técnico llegue con esa preparación y el tipo en la misma entrevista les mostró todo”.

“Quieren un equipo que corra y él les dijo que iba a aplicar el sistema mexicano-brasileño, que es de alta velocidad. No te lo pueden decir públicamente los dirigentes, pero es algo que necesitan que este equipo lo tenga”, agregó.

Esta semana será clave para dejar zanjada la salida de Gustavo Álvarez como técnico de Universidad de Chile y, por qué no, para anunciar al nuevo técnico que se hará cargo del primer equipo masculino.

En síntesis

El periodista Cristián Caamaño identificó al brasileño Renato Paiva como principal candidato para la U.

La secretaría técnica de Universidad de Chile evalúa la salida definitiva del DT Gustavo Álvarez.