Universidad de Chile quiere rugir en el presente Mercado de Pases, donde buscará reforzarse con nombres claves de cara a la temporada 2025 donde la U ya tiene asegurada su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América

En el día de ayer, trascendió que Gustavo Álvarez se encuentra en Argentina para convencer a Javier Altamirano -jugador de Estudiantes de La Plata- para formar parte del plantel azul que buscará quedarse con todo.

La opción de Altamirano, eso sí, es contrastada por la información que maneja Cristián Caamaño: “A mí me niegan que estén haciendo contacto. No es una situación concreta que estén haciendo esfuerzos por Javier Altamirano”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Aterrizan la llegada de Javier Altamirano a la U. | Foto: Photosport

“El entorno, la agencia es Vibra, no hay que hablar del entorno, no vas a ir hablar con la tía. Es importante porque tiene buena relación con la U, sin rencor porque sacan a Morales gratis a Estados Unidos, pero te puede traer un jugador que sea la solución a todos tus problemas”, complementó.

De igual manera, Caamaño opina sobre una posible llegada del ex Huachipato: “Es una incógnita anticipar. Si me dices que es el Altamirano de antes de la situación cardiaca, es un tremendo refuerzo. Si es el que ha tenido que pasar por la recuperación y tiene tiempo para recuperarlo para la Copa Libertadores, me genera dudas”.

“Sería un tremendo refuerzo porque era titular, pero el tema es que después de todo lo que vivió le ha costado estar a la par de sus compañeros”, complementó en el cierre sobre el jugador que milita en Argentina.

Lo que viene para Universidad de Chile

Universidad de Chile volverá a los entrenamientos en la última semana de diciembre para preparar la Supercopa 2025 y el inicio de una temporada que se avecina con mucho movimiento para los azules.