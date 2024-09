Universidad de Chile se jugaba ante Palestino una “verdadera final” por la lucha por el título nacional y sacó la tarea adelante: derrotaron a los árabes por 1 a 0 de manera agónica con la anotación de Leandro Fernández.

Pese a la alegría de los hinchas azules por el triunfo azul, uno que pidió calma y poner la pelota al piso de cara a lo que se viene en el Campeonato Nacional fue Cristián Caamaño, destacado periodista nacional.

“Me parece que lo hoy es un llamado de atención, es un llamado de alerta más allá de la victoria agónica. No fue un buen partido de la U, no hizo un buen juego, no se generó mayores situaciones de gol y eso es lo más peligroso de cara al cierre del campeonato”, aseguró en la transmisión de Deportes Agricultura.

“Va a tener que mejorar algunas cosas como por ejemplo la circulación de balón en el primer tiempo estuvo floja y no profundizó”, declaró el también panelista de ESPN Chile.

Cristián Caamaño destaca el aporte de Leandro Fernández en Universidad de Chile

El héroe del partido fue el ex Independiente de Avellenada, el que le dio con su gol tres puntos importantes que consolidan a la U como el puntero exclusivo del Torneo Nacional.

“Un muy buen refuerzo, más allá de la inconstancias, de las irregularidades y de las veces que la gente se toma la cabeza por sus malas decisiones”, señaló Caamaño sobre el atacante azul-

Fernández hizo saltar de sus asientos a los hinchas de la U que llegaron hasta el Nacional | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Lo que se le viene a la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional

Tras el mini receso de Fiestas Patrias, la Universidad de Chile será local ante Huachipato el 24 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.