Universidad de Chile vive un remezón al interior de su camarín en pleno mercado de fichajes. Y no se trata del arribo de un jugador, sino que la salida de uno los mayores emblemas del plantel estudiantil.

Así lo reveló Cristián Caamaño en los micrófonos de Radio Agricultura: confirmó que uno de los futbolistas más queridos por los hinchas azules dirá adiós. ¿De quién estamos hablando?

Según detalló el periodista, ese es el caso de Leandro Fernández. La decisión está tomada y tiene un claro responsable, tal como es Francisco Meneghini. El DT conversó directamente con el delantero de 34 años y le confesó su postura.

“Se suma un nuevo cortado. Y este va a generar ruido y debate: se lo dijo Paqui Meneghini. Es Leandro Fernández, libera un cupo de extranjero la U. Tiene que negociar la U, le queda un año de contrato”, comentó.

En dicha línea, agregó: “Se va en definitiva. No es que llegó una oferta, el DT le dijo que no lo va a tener en cuenta. Quiere otra característica. Van a ir a buscar un extremo izquierdo”.

Leandro Fernández fue cortado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Leandro Fernández en Universidad de Chile

Durante la última temporada, la figura en cuestión disputó una totalidad de 40 encuentros con la camiseta azul. En dichos enfrentamientos, logró anotar 10 goles y aportar con tres asistencias.

Desde su arribo a la institución laica a comienzos de 2023, el oriundo de Santa Fe cosechó dos títulos: la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025. Todo indica que su ciclo terminó.

