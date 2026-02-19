Universidad de Chile se ha ido llenando de dudas en lo que ha sido este flojo comienzo de año de la mano de Francisco Meneghini, en donde los ‘Azules’ en este inicio de año aún no han podido sumar triunfos, sumando dos empates y una derrota.

Por lo que es este momento, el ex futbolista y DT, Juvenal Olmos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports e instauró la nostalgia en el hincha azul, en la que pone en la mesa sobre si en la U extrañan en estos momentos a Leandro Fernández.

“Paqui (Meneghini) ¿Se habrá arrepentido de sacar tan rápido a Fernández? digo yo porque en partidos difíciles, un atacante que de repente le pega de afuera del área, que se pasa a uno y driblear a otro, es necesario”, parte señalando Olmos.

Siguiendo en aquello, el hoy panelista indica que veía muy complejo que la Universidad de Chile le haya podido anotar a Palestino, todo esto debido a que siente que en el ataque, el equipo de ‘Paqui’ no tiene muchas variantes para poder desequilibrar.

Olmos extraña a Fernández en la U | Foto: Photosport

“La gracia de un gran plantel es que tu tengas matices en distintos puestos y yo en el segundo tiempo con Palestino, sentía que la U era díficil que hiciera un gol y se le hacía dificil”, declara.

Finalmente, Olmos deja en evidencia que la Universidad de Chile ante este complejo momento que atraviesa dentro de la Liga de Primera, siente que un jugador diferente como Leandro Fernández sin duda podría marcar diferencias en el torneo nacional.

“Los tres delanteros que tiene no son de driblear, ninguno es de ir a encarar e ir a pasar en velocidad”. concluyó.

En Síntesis