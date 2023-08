Cristián Castañeda le pega un feroz palo a la dirigencia de la U: "Yo no entiendo porque acá están vetados los técnicos chilenos"

La crisis deportiva en Universidad de Chile se agudizó tras la dura caída por 2 a 1 ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, donde los azules volvieron a mostrar falencias defensivas que le terminaron costando caro.

El gran apuntado por los hinchas del cuadro universitario es Mauricio Pellegrino, entrenador argentino que no le ha encontrado la mano al equipo y su permanencia genera dudas de cara al Superclásico ante Colo Colo.

La continuidad de Pellegrino en la U pende de un hilo | FOTO: Andres Pina/Photosport

Cristián Castañeda, miembro del recordado plantel de la U que ganó el campeonato de 1994, no está para nada conforme con el desempeño del Romántico Viajero, así lo hizo saber en conversación con Bolavip Chile.

“No hay calidad, no hay categoría y los rivales son de baja calidad pero con poquito les alcanza”, indicó Scooby.

“Yo creo que no da para más. Ayer hubo unos cambios más que obvios”, añadió el histórico azul.

Por último, el ex seleccionado chileno sigue sin entender la poca preferencia que tienen los DT nacionales. “Yo no entiendo porque en Chile están vetados los técnicos chilenos, yo soy nacionalista. Esto no es culpa de Pellegrino pero hoy en día los que están peleando en la parte alta son técnicos chilenos”