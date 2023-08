Sebastián Esnaola hace añicos a Luis Casanova en la U y lo tilda de displicente: "Hay jugadas en la que el tipo hacia vista, no apretaba y no corría

Universidad de Chile sigue inmerso una profunda crisis dentro del Campeonato Nacional en la que los dirigidos por Mauricio Pellegrino no pueden levantar cabeza y se hunden en su mal momento, en la que volvieron a recibir un nuevo golpe tras caer por 2-1 ante Unión La Calera.

A lo que fue el rendimiento del equipo ‘Laico’, el periodista Sebastián Esnaola se dio el espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para hacer su análisis a este partido, en la que remarcó puntualmente el bajo rendimiento del defensor y capitán, Luis Casanova, a quien le recriminó su falta de actitud.

“Yo si veo problemas de actitud en algunos futbolistas, lo de Luis Casanova es de una displicencia por pasajes bien poco entendibles, en un jugador que fue puntal”, comenzó señalando Esnaola.

Siguiendo en su analogía, el destacado comunicador dejó en muestra que habían jugadas puntuales en las que el jugador mostró una actitud poco comprometida con el equipo, en la que no marcaba o hacia vista a jugadas importantes.

Luis Casanova ha sido cuestionado por su rendimiento en la U | Foto: Photosport

“Hay una jugada y a lo mejor es injusto yendo a jugadas puntales, pero hay jugadas en la que el tipo hacia vista, no apretaba y no corría”, confesó.

Finalmente, Esnaola recalcó lo que fue el segundo tanto que sufrió la Universidad de Chile, en la que encontró insólito que nunca los defensores ‘Azules’ hayan podido despejar el balón.

“El detalle modifica si es falta de actitud o displicencia (…) en el segundo gol no la sacaron nunca, habían siete jugadores”, cerró.