Luego del empate sin goles ante Ñublense en el Estadio Nacional, las sensaciones no fueron buenas en las huestes de Universidad de Chile, quienes nuevamente no pudieron ganar en condición de local acumulando cinco partidos como anfitrión en que no pueden conseguir la victoria.

Todo eso, ha provocado que el equipo que dirige Gustavo Álvarez ha perdido la cuenta de ahorro y ya tiene a Colo Colo, Universidad Católica y a Coquimbo Unido – sobre todo a estos últimos – ya muy muy cerca.

Sin embargo, otra noticia puso en alerta a los azules tras el compromiso frente a los Diablos Rojos en Ñuñoa y se trata del aspecto físico de uno de sus futbolistas titulares en lo que va de certamen.

Pues bien, ayer durante el entretiempo, el estratega argentino decidió dejar en el vestuario al delantero uruguayo Cristian Palacios y en su lugar ingresó, Luciano Daniel Pons.

Las complicaciones del Chorri Palacios

Según pudo averiguar BOLAVIP CHILE, el cambio del Chorri no fue por decisión técnica, si no más bien por una complicación muscular que estaría afectando al ariete goleador de los laicos en el campeonato.

La situación podría ser más compleja de lo que se piensa y este lunes, el jugador se someterá a exámenes médicos para determinar la cuantía de su lesión y determinar así, si es que quedará al margen del duelo ante Everton de Viña del Mar.

El mismo Pons y Nicolás Guerra son las opciones que asoman como posibles reemplazos del charrúa si es que no pudiese viajar a la Ciudad Jardín.

Palacios tuvo poca participación ante Ñublense (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

La U cerrará su participación en la primera rueda del Campeonato Nacional como visita ante Everton. El duelo se jugará este domingo 2 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Sausalito.