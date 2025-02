Universidad de Chile tiene cerrada la incorporación de Lucas Di Yorio. El delantero argentino viajará al país este sábado y se preparará para realizarse los exámenes físicos pertinentes. Luego, será oficializado como nuevo refuerzo azul.

No obstante, su arribo no ha quedado exento de polémicas. ¿La razón? Trascendió que tendría un sueldo cercano a los 60 millones de pesos. Ante ello, el Presidente del Colegio de Entrenadores expresó su postura.

Para Carlos Ramos, con ese monto se pudo haber hecho algo más. En conversación con BOLAVIP CHILE, se refirió al estratosférico salario que tendría el atacante de 28 años en el cuadro azul.

“Si el tipo vale eso o le pagan eso, hay que exigirle a ese nivel. No lo he visto jugar últimamente a ese jugador, pero lo vi en Everton. Puede que haya evolucionado mucho más en Brasil”, comenzó señalando.

Tras ello, lo comparó con uno de los últimos goleadores que tuvo el elenco laico. Su nombre: Cristian Palacios. Cree que no están lejanos en términos futbolísticos. Los ve de un nivel similar.

“Comparativamente con el Chorri Palacios, yo no veo tantas diferencias. O sea, no veo una diferencia enorme. No lo veo por sobre. No me pareció su salida. Si Everton arman un equipo competitivo, va a ser importante“, comentó.

Finalmente, recalcó su inquietud por el importante salario que tendrá el último refuerzo de Universidad de Chile. Se realizará los exámenes físicos el lunes 3 de febrero.

“Pagar esa cantidad por un tipo, por un jugador de este nivel… Si te la vas a jugar con ese desembolso, ándate con uno calado“, cerró.

Lucas Di Yorio será el octavo refuerzo de Universidad de Chile para 2025.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será contra Magallanes por la segunda fecha de Copa Chile. Se jugará el domingo 2 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.