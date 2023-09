Luego de la conversación que sostuvo nuestro periodista Cristián Fajardo con el ex goleador de Universidad de Chile, Juan Manuel Olivera, increíblemente sus palabras surtieron efecto.

Y en la ocasión, tuvo palabras para su compatriota, el atacante de la U, Cristian Palacios. En la ocasión, señaló “para mí Palacios es un tremendo jugador, es un goleador y lo ha demostrado en distintas ligas y equipos y eso hace que para mí sea indiscutible, pero esto no quita que no está en su mejor nivel, no quita que el tipo de juego le favorezca”, sentenció el reconocido Palote.

Pues bien, esas locas y el apoyo entre charrúas trajo buena suerte, ya que este viernes, el Chorri anotó uno de los cuatro goles en la victoria azul ante Unión Española en el Centro Deportivo Azul.

Y fue en el segundo lapso el momento en que el delantero volvió a los goles y lo hizo ante la salida del portero Alonso Montecinos para definir con gran calidad para poner la guinda de la torta.

Premio para un jugador que no la ha pasado bien, que sigue cuestionado, que no cuenta con el aprecio futbolístico del técnico Mauricio Pellegrino y desde luego, la interrogante sobre su futuro pese a contar con contrato vigente.

¿Cuáles son los números de Cristian Palacios durante el 2023?

Durante la presente temporada, el Chorri Palacios ha contabilizado 21 partidos anotando seis goles en lo que respecta al Campeonato Nacional y Copa Chile, en total.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.