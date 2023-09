El empate uno a uno entre Universidad de Chiley Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno trajo cierta calma al Centro Deportivo Azul (CDA), algo que ha quedado demostrado en los últimos días en los rostros de los jugadores azules.

No obstante, hay uno que está atravesando uno de los momentos más difíciles desde su llegada al Romántico Viajero: el uruguayo Cristian Palacios, quien está teniendo una importante sequía goleadora, por lo que ha sido duramente criticado por la hinchada bullanguera.

El Chorri Palacios está con la pólvora mojada en la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

El periodista Cristián Fajardo, enviado especial de Bolavip Chile en Uruguay, aprovechó el duelo de la Roja ante los charrúas para dialogar con el ex delantero uruguayo Juan Manuel Olivera sobre la falta de finiquito de su compatriota.

“Las sequías le duelen a los delanteros en cualquier equipo en donde esté, hay que ver cuántas chances se le generan a los delanteros”, indicó el Palote.

Luego, el ex Peñarol remarcó que “para mí Palacios es un tremendo jugador, es un goleador y lo ha demostrado en distintas ligas y equipos y eso hace que para mí sea indiscutible, pero esto no quita que no está en su mejor nivel, no quita que el tipo de juego le favorezca”.

“Palacios es un delantero extraordinario y certificado”, sentenció uno de los históricos de la U.

¿CUÁNTOS GOLES HA ANOTADO PALACIOS DESDE SU LLEGADA A LA U?

El Chorri Palacios llegó a la Universidad de Chile proveniente de Unión Española en enero de 2022 y desde ahí ha disputado 49 partidos con la camiseta azul, en los cuales ha convertido 19 tantos y ha dado 4 asistencias.