Este viernes, Universidad de Chile disputó un duelo a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul ante Unión Española a modo de preparación para el gran compromiso ante Deportes Copiapó por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

Y el escollo de la fría mañana en La Cisterna era duro, quienes ya lo habían vencido en el torneo hace algunas fechas. Pero ahora, la escuadra de Mauricio Pellegrino se tomó revancha y goleó por cuatro a uno a los rojos de Santa Laura.

Una de las figuras, fue el joven atacante Renato Huerta, quien se matriculó con una de las conquistas azules en el encuentro preparativo para el partido ante el León de Atacama.

En diálogo con prensa de la U, el floridano tuvo palabras para este gran compromiso realizado por los estudiantiles. “Sirve para medirnos, cómo estamos nosotros, el objetivo que tenemos, es un rival muy bueno, me tocó marcar, marcamos mucha diferencia en el primer tiempo y eso nos ayudó de cara al segundo tiempo”, sentenció el alero.

Sobre las pretensiones personales, Huerta se mostró dispuesto a ser más considerado por Pellegrino y señaló estar contento por haber debutado en un Superclásico ante Colo Colo. “Mi objetivo es volver al equipo, me siento preparado, me estoy preparando de la mejor manera, me tocó hacer un gol y eso me tiene muy contento. Me tocó debutar en un Superclásico, mi primer Superclásico y eso me tiene bastante contento”, enfatizó el joven atacante.

Al cierre, aseguró que el equipo se reencontrará con los triunfos para así dar alegría a toda la fanaticada azul. “Me siento preparado, el equipo se siente preparado, venimos entrenando de muy buena forma asi es que cien por ciento seguro que volveremos a ganar y vamos a volver a ser felices ahí con los hinchas”, concluyó Huerta.

Gran triunfo consiguió la U ante Unión Española en el CDA (Photosport)

¿Cuáles son los números de Renato Huerta durante la temporada 2023?

A sus 19 años, Renato Huerta está viviendo su primera temporada en el plantel de honor de Universidad de Chile y poco a poco se abre un espacio en los azules.

Esta temporada, el futbolista entre Campeonato Nacional y Copa Chile ha disputado 11 partidos convirtiendo un gol. Dicha anotación fue ante Deportes Chimbarongo en el duelo de copa que se llevó a cabo en Valparaíso en abril pasado.

¿Fecha y lugar del próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Tras el inicio de las clasificatorias sudamericanas y las fiestas patrias, vuelve la competencia en el certamen de primera división y Universidad de Chile tendrá que viajar al norte del país.

Los universitarios visitarán a Deportes Copiapó en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla el domingo 24 de septiembre a las 15 horas y que tiene cancha sintética, que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la U este año.