Ex arquero de Universidad de Chile destaca el crecimiento de Gabriel Castellón: "Lo he visto más..."

En el presente de Universidad de Chile, líder del Campeonato Nacional de Primera División con 19 puntos, uno de los grandes factores ha sido sin duda, el portero Gabriel Castellón.

Por tal razón, BOLAVIP CHILE conversó con uno de los preparadores del golero en Santiago Wanderers, el histórico Eduardo Furniel, quien tuvo conceptos para el presente del arquero de la U.

“No me ha extrañado el desempeño de Castellón en la U. Lo conozco mucho, lo tuve en Wanderers es un gran tipo, gran profesional y ahí hizo una buena campaña y de a poco anda bien”, comentó de manera sincera.

Sobre la personalidad del entretubos de 30 años, Furniel le puso paños fríos y resalta un crecimiento en el ex arquero de Huachipato. “A él lo conozco hace mucho tiempo y siempre su forma de jugar ha sido de manera tranquila, pausada y no es tanto de hablar, pero ahora lo he visto más comunicativo con sus compañeros y los ordena, en eso ha crecido mucho Gabriel”, afirmó.

Furniel trabajó con Castellón (Archivo)

De la lucha con Cristopher Toselli y el momento de la U

No es fácil llegar y ser el portero titular de la U, pese a contar con la confianza del técnico Gustavo Álvarez, porque detrás de él está Cristopher Toselli, algo que comentó el ex arquero.

“Toselli es un gran arquero, entonces creo que será una lucha permanente. De Toselli tengo un gran concepto al igual que de Gabriel, yo creo que la U tiene dos buenos arqueros”, manifestó.

Por último, también tuvo palabras para el momento azul, club que defendió durante tres temporadas. “La U ha estado tantos años con problemas, pero lo importante es que ahora están bien, peleando en los primeros lugares, le hacen pocos goles entonces ahora la U está pasando por un buen momento y ojalá que peleen el título“, cerró Furniel.