Universidad de Chile hoy en día vive de un gran momento dentro del fútbol chileno, en la que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino ha dejado atrás las malas campañas anteriores y hoy el argentino, tiene a los ‘Azules’ peleando por el sueño de volver a ser campeones.

Dentro de este positivo presente de la U, uno de los grandes jugadores que ha podido consolidarse ha sido el portero Cristóbal Campos, quien en esta jornada hablo con los medios de comunicación y se refirió a lo que ha sido su pasar por los ‘Azules’, en la que destaca que ha tenido un gran cambio en todo aspecto, a comparación de lo que fueron sus primeros pasos por la U.

“El darte cuenta te lo va dando el día a día, dependiendo las situaciones que te van llegando. Tantos errores a veces tienes que ser transparente que a veces es bueno o es malo, algunas cosas de las que fui participe siento que no todo ha sido malo de los errores que he tenido. Hoy me lo tomo con más calma, de asesorarme en la parte psicológica, por fuera también en la parte física que es lo que más he tratado de llegar a un mejor nivel al que estaba”, partió señalando Campos.

En esa línea, el golero de los ‘Azules’ hace un mea culpa a lo que fueron sus momentos conflictivos dentro de la U, en la que indica que dichas instancias le sirvieron para poder ir aprendiendo y madurando tanto como persona a como futbolista.

Cristóbal Campos sueña con ser el capitán de la U | Foto: Photosport

“Uno va aprendiendo y madurando a través de que te pasen situaciones, para todas las personas son diferentes. Si en algún momento tuve un error, siempre he dado la cara, siempre he tratado de resolver, trato de buscar soluciones. Me gusta ser competitivo, soy muy pasional, quiero ganar todo y siempre trato estar conectado. Por el bien de la U y mi futuro, siempre estoy tratando de mejorar”, confesó.

Finalmente, Campos se manifestó a lo que ha sido la actual capitanía de la Universidad de Chile, en la que remarcó que en un momento el jugador se desistió a portar la jineta de la U por no sentirse preparado y que hoy trabaja silenciosamente para esperar que esa oportunidad más temprano que tarde pueda llegar nuevamente.

“Yo una vez lo hablé, no estaba preparado para asumir (la capitanía), porque tuve distintas falencias que no me hacían asumir esa responsabilidad, de comportamiento interno y que reconozco. He ido tratando de madurar con el tiempo, de manejar distintas situaciones en el camarín y afuera”.

“No estoy pensando hoy en día de querer pasar por encima de nadie, me centro mucho en mejorar, entrenarme y por fuera tener una vida tranquila. A través de eso, (la capitanía) eso llegará solo, hoy estoy centrado en madurar y en que la U le vaya bien el fin de semana”, cerró.