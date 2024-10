El dolor que existe en la U es tremendo por la partida del profesional, donde ex jugadores manifiestan todo su pesar.

Cristóbal Campos sufre con el fallecimiento del masoterapeuta de la U: "No quedaba nada para vernos"

Una noticia lamentable golpeó tempranamente a Universidad de Chile, luego de conocerse del fallecimiento de Lorenzo Prieto, masoterapeuta del plantel azul y que se encontraba con la delegación de cara al duelo ante Coquimbo Unido.

A la espera del partido por Copa Chile, Prieto de 78 años, salió a trotar por las calles de La Serena, cuando en plena ruta se desvaneció y luego, tuvo que ser trasladado al hospital de la ciudad, donde producto de un infarto se produjo su deceso.

Tanto el club como diversos referentes han expresado su dolor producto de esta tragedia que pega muy duro al club universitario, por la partida del conocido “Manos de Ángel”. Uno de ellos, fue Cristóbal Campos, quien poco a poco se ha visto más activo en sus redes sociales, tras el duro accidente automovilístico que protagonizó.

Una fotografía donde se deja ver a él junto al profesional en el gimnasio del CDA, es la que compartió el golero en su cuenta en Instagram. “Siempre estuviste para mi, aún no lo creo, es chocante y muy fuerte lo que siento en estos momentos”, reconoció Campos Véliz.

Añadió, “recordar todo lo que hacíamos en el día a día y hasta después de mi salida fuiste el único que siguió ahí para mi, para poder seguir jugando”, manifestó duramente el portero de San Antonio Unido.

Campos al fallecido masoterapeuta: “Te extrañaré”

Siguiendo en sus palabras, el ex azul sostuvo que “ahora me tocará estar para ti, también como siempre, no quedaba nada para volver a vernos y seguir compartiendo momentos juntos”, reconoció dando a entender que es muy probable, que Prieto lo iba a ayudar en su rehabilitación.

Finalmente, dijo “más allá de todo, siempre fuiste mi amigo y consejero de la vida. Te extrañaré, viejito querido. Descansa en paz”, concluyó Cristóbal Campos Véliz.