Este miércoles, la U se enfrentará a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, buscando la final de la Copa Chile, en lo que respecta al partido de ida del certamen.

Para la ocasión, el técnico Gustavo Álvarez tiene muchas ausencias y para aquello, jugadores que no han tenido mayor regularidad en la temporada, verán acción en el reconocido puerto.

Es por eso, que el DT de Universidad de Chile realizará muchos cambios en relación al cuadro que venció por la cuenta mínima ante Unión La Calera el sábado pasado en el Estadio Nacional.

Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero están en la selección chilena, Ignacio Vásquez no viajó y Bianneider Tamayo fue convocado a la selección sub 20 de Venezuela. A eso sumar, que Marcelo Díaz viajó, pero no sería de la partida.

La formación de la U

Dicho lo anterior, los azules saltarán a la cancha con siete cambios en virtud del equipo que derrotó a los cementeros y según información de BOLAVIP CHILE, la U irá con:

Cristopher Toselli en el arco; Emmanuel Ojeda, Franco Calderón y Fabricio Formiliano en defensa; Matías Sepúlveda, Charles Aránguiz, Federico Mateos, Antonio Díaz Campos e Israel Poblete; Leandro Fernández y Cristian Palacios.

¿Cuándo se juegan los duelos ante Coquimbo Unido?

Este miércoles 9 de octubre, la U visitará a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a contar de las 18 horas como duelo de ida. La revancha se jugará el domingo 13 en el Estadio Nacional a partir de las 20 horas.