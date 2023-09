Universidad de Chile mantiene sus trabajos de cara a lo que será la reanudación del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ dentro de aquello en esta jornada derrotaron en un encuentro amistoso por 2-0 a Santiago Morning en el CDA.

Tras lo que fue este compromiso, el arquero del ‘Romántico Viajero’ Cristopher Toselli conversó con el canal oficial del club, en la que desmenuzó lo que han sido estas semanas de trabajos pensando en la vuelta al torneo.

“Nos hace bien para seguir en ritmo, lamentablemente hay un párate bastante largo y que personalmente no me gusta. La semana pasada jugamos con la Unión Española y hoy con Santiago Morning, nos ayuda eso un poco a llevar a cabo lo que trabajamos en la semana y no perder el ritmo, que eso es clave”, comenzó señalando Toselli.

El hoy golero titular de los ‘Azules’ ya comienza a palpitar lo que será el duelo ante Deportes Copiapó, el próximo rival de la Universidad de Chile en el torneo nacional, en donde ya avizora un partido muy complicado e importante para el equipo.

“Rival difícil, que viene en una buena racha con un técnico nuevo, que lentamente se ve la mano del técnico, en una cancha difícil y con calor probablemente, pero nosotros tenemos que salir a ganar, necesitamos volver a los triunfos, estamos en deuda con eso. Vamos a ir con todo por ello”, confesó.

Finalmente, Toselli abordó lo que ha sido su gran e importante rol que le ha tocado asumir dentro del camarín de la Universidad de Chile, en la que asume dicho reto con gran responsabilidad y espera servir de gran ayuda para el equipo tanto dentro como fuera de la cancha.

“Soy el más viejo del equipo, hay otras responsabilidades que la asumo como tal, es algo que pasa con el tiempo que me tocó ser joven y que tenía gente grande que de alguna u otra manera te ayudan”.

“No sé si soy un ejemplo para los demás, solo trato de ser lo más profesional posible en mi forma de ser y si ayuda buenísimo, la idea es que todo el grupo esté lo mejor posible. Los más grandes en ese sentido tenemos que ayudar“, cerró.

¿Cuándo volverá a jugar la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino volverán a la cancha en el Campeonato Nacional en lo que será el importante duelo ante Deportes Copiapó, el cuál se disputará el domingo 24 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela.