El año comenzó con sorpresas para Universidad de Chile luego de oficializar la salida de Cristóbal Campos, portero que venía siendo titular las últimas temporadas, pero, que había perdido el arco con Cristopher Toselli el 2023.

Los azules apuntaron a Huachipato y lograron cerrar al arquero que levantó la copa, Gabriel Castellón, guardametas que venía sonando hace rato en la U y que pudo llegar este año a la escuadra azul.

Ahora bien, ¿Qué hará Gustavo Álvarez? ¿Quién será el portero titular de la U este 2024?

Bolavip conversa con el mundialista chileno Óscar Wirth, el que también defendio la camiseta azul. “Yo creo que desde el punto de vista de las capacidades, son muy parecidos los dos”, asegura.

Óscar Wirth define el arco de la U entre Toselli y Castellón.

El ex jugador de igual modo reconoce que tiene un favorito. “Si me tengo que inclinar por uno de los dos, me quedo con el que ya lleva un año en el club, que sabe como es el funcionamiento, que conoce cuáles son las respuestas”, explica dando a entender desde ya su preferencia.

Agregando que “bajo esa premisa, Cristopher Toselli le lleva ventaja a Castellón y creo que Toselli debe partir jugando”.

Lo cierto es que ese punto a favor del arquero que ya lleva una temporada en su espalda en la U, se contrapone a la del otro portero, puesto que Gabriel Álvarez sabe cuánto puede rendir y ya estuvo un año completo con él.

¿Tiene ventaja Cristopher Toselli sobre Gabriel Castellón?

El propio DT de la U, Gustavo Álvarez afirmó en conversación con TNT que “los dos nombres propios son competitivos y cubren la posición. Ningún jugador que tuve previamente corre con ventaja, esta es otra historia, una vuelta de página. Desde ayer ganarse el puesto y la rotación se tiene que dar natural y no preestablecida de antemano”.