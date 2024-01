Tras la partida de Cristóbal Campos Véliz, Universidad de Chile se quedó con un solo portero estelar para la temporada 2024, aunque se sabía que con Gabriel Castellón había un coqueteo desde hace un par de años.

Ahora, la U posee dos arqueros de aceptable nivel y cuesta por el instante, saber quién se quedará con el puesto en definitiva en el arco del cuadro que dirige el argentino, Gustavo Álvarez.

Y fue el propio Cristopher Toselli, quién abrió el debate y la interrogante sobre el dueño del arco. Hace unos días, el propio ex Universidad Católica manifestó que el entrenador sostuvo que ambos partían en igualdad de condiciones, ante eso, es complejo saber qué deberá pasar por la menta de Álvarez para decidirse por uno o por otro.

Cristopher Toselli terminó jugando y quiere seguir en esa condición

Tras la modificación que realizó el ex entrenador Mauricio Pellegrino de sacar a Campos y dar titularidad a Toselli, el ex mundialista juvenil no salió más del puesto.

Sin brillar, pero con una experiencia necesaria para un momento que vivía el cuadro estudiantil y respetado en el camarín, terminaron por mantener en la estelaridad a Toselli hasta el fin de año.

No obstante, el ex UC quiere seguir en aquella condición y es su gran plus a la hora que el estratega deba decidir por uno o por otro.

Gustavo Álvarez tendrá que tomar una dura decisión para el 2024 (Photosport)

Gustavo Álvarez conoce a Gabriel Castellón

Refuerzo, proveniente desde el actual campeón Huachipato y el técnico Gustavo Álvarez lo conoce, es decir, por todos lados, Gabriel Castellón suma bastantes bonus para ser el elegido.

Sin embargo, hay algo a considerar, será la primera experiencia para el porteño en un equipo grande del fútbol chileno, a diferencia de su “competidor”, que ha jugado en las dos universidades y ha sido seleccionado chileno en importantes eventos de La Roja.

Es una linda prueba para Castellón para saber de qué madera está hecho y además, es necesario considerar que como reciente incorporación, se le pedirá rendimiento de entrada. Dura tarea.