Juan Pablo Gómez vs Fabián Hormazábal: ¿Quién convencerá a Gustavo Álvarez como lateral derecho de la U?

Ya transcurridas dos semanas de trabajo en el Centro Deportivo Azul con miras a la temporada 2024, el técnico Gustavo Álvarez ha podido poco a poco conocer a sus jugadores con los que contará para el presente año.

Y en ese conocimiento, el estratega argentino ha podido ver que desde luego, cuenta por lo menos con dos jugadores por puesto, algo que generalmente es una súplica de los entrenadores.

Además, si existe una plaza que ha dado muchos dolores de cabeza en los últimos años en Universidad de Chile es el del lateral derecho, donde tras la partida de Matías Rodríguez, nadie ha podido consolidarse con el puesto.

Para el año 2024, son dos los exponentes uno, que debe recuperarse tras una magra temporada anterior y otro, que es refuerzo y viene con las ganas de consolidarse en la U: Juan Pablo Gómez y Fabián Hormazábal.

Ventajas y desventajas de Juan Pablo Gómez

Una de los plus con los que cuenta Juan Pablo Gómez es que ya conoce el paño azul y entiende bien, lo que significa la presión que existe en relación al cuadro del Romántico Viajero y uno podría deducir, que probablemente arranque el año como titular, por esa situación.

Además, es un jugador que además de ofrecer el ser lateral derecho, puede incluso, si la situación lo amerita, jugar de central ante cualquier emergencia, algo que ya ofició en Unión Española, por ejemplo.

Su gran “pero”, es que llegó como el mejor marcador de punta derecho en Curicó Unido y en los universitarios no pudo reeditar aquella premisa, siendo objeto de críticas de parte de la prensa especializada y por cierto, muy recriminado por los hinchas de la U.

Pese a no tener un buen año, Gómez corre con cierta ventaja (Prensa UCH)

Fabián Hormazábal, con el ímpetu del refuerzo

Causó risa cuando el periodista Cristopher Antúnez hace algunos años, habló del “Rayo O’higginizador” y que era una especia de parálisis que generaba en los jugadores que provenían de O’Higgins de Rancagua al ponerse la camiseta azul.

Eso es lo que no quiere vivir el lateral Fabián Hormazábal, quien ha maravillado por sus ganas, ímpetu y forma de trabajar en el Centro Deportivo Azul, algo ratificado por quienes lo conocen.

Formado como extremo por la banda diestra, se fue acomodando como marcador y no le viene mal el puesto. Además, sus puntuales declaraciones en la llegada al CDA, no han sido para nada “vende humo“, si no que espera con trabajo demostrar y ganarse el cariño de los fanáticos de la U.

Sin embargo, como todo refuerzo, juega con la chapa de tener que responder desde su entrada a la cancha, porque de lo contrario, los hinchas son quienes más manifestarán su descontento, ya que ellos no esperan. Una linda tarea que tiene Gustavo Álvarez.

Hormazábal viene con toda la motivación de querer ganarse un puesto en la U (Prensa UCH)

¿Cómo fue el año 2023 para Juan Pablo Gómez?

El lateral derecho de 32 años, llegó para este temporada desde Curicó Unido tras una muy buena campaña con los maulinos. En la U, no pudo revalidar ese rendimiento.

En la U disputó 1.635 minutos graficados en 27 partidos, de los cuales en 19 fue titular, entre Campeonato Nacional de Primera División y Copa Chile. No convirtió goles.

¿Cuáles fueron los números de Fabián Hormazábal en 2023?

El lateral derecho en O’Higgins jugó 35 partidos entre Campeonato Nacional de Primera División y Copa Chile, en los cuales estuvo como titular en 32. Anotó un gol en todo el año.