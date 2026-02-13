Universidad de Chile está a horas de disputar un importante compromiso dentro de la Liga de Primera, en el que los dirigidos por Francisco Meneghini buscarán su primer triunfo del torneo en su visita a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna.

En la previa a este partido, el periodista nacional Danilo Díaz le dejó un importante mensaje a un jugador de la U en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN, en la que le pidió a Fabián Hormazábal subir su rendimiento tras lo que ha sido su flojo inicio de 2026.

“El que yo creo que tiene que subir el rendimiento con relación a lo que ofreció y exhibió la temporada anterior, es Fabián Hormazábal”, parte indicando Díaz.

Siguiendo en su punto, el ‘Tenor del Pueblo’ manifestó que Hormazábal ha estado muy lejos en estos primeros partidos a lo que fue su nivel en el 2025, en donde se alzó como una de las figuras de los ‘Azules’ y que incluso, le permitió ser titular en la Selección Chilena.

Díaz y su mensaje claro a Hormazábal en la U | Foto: Photosport

“Hormazábal no está siendo por ahora en estos dos partidos, jugó mucho el año pasado, jugó en la selección y jugó prácticamente toda la campaña de la U internacional y en el torneo local, en estos dos partidos no ha repetido lo que él hacía el año pasado”, declara.

Finalmente, Díaz espera que el ‘Rayo’ vuelva a retomar lo que fue ese gran nivel que lo llevaba a ser una gran figura en la Universidad de Chile, en la que sabe que si el jugador se activa, puede ser un arma muy poderosa para el equipo de Francisco Meneghini.

“Al rival le generaba mucho daño, llegaba por afuera, cuando Álvarez lo ponía de tercer central, se te soltaba, muchas veces los defensores o volantes no lo tenían en el radar del equipo rival, porque venía de atrás con mucha velocidad, era un jugador que le daba mucho rédito a la U”, cerró.

En Síntesis