Universidad de Chile se prepara para lo que será su recta final dentro de la Liga de Primera, en donde el ‘Romántico Viajero’ tiene el gran objetivo de poder capturar en estas últimas tres fechas un cupo para la próxima Copa Libertadores 2026.

Los ‘Azules’ se verán las caras ante O’Higgins de Rancagua, en un partido que es una final para ambos en lo que es esta lucha por el Chile 2 y Chile 3, la que también comparten con la Universidad Católica.

Para este comrpomiso, el DT azul Gustavo Álvarez ha trabajado con todo para llegar de la mejor forma a este partido, en la que contará con dos bajas fundamentales en su equipo: Franco Calderón por suspensión y Lucas Assadi, quien sigue lesionado.

Sobre esto mismo, el estratega de la U recibió una tremenda noticia, con lo que será el retorno esperado de tres grandes figuras, con la que no pudo contar en los últimos días.

Álvarez confía en el regreso de sus seleccionados

Hormazábal y Altamirano son pieza clave en la U | Foto: Photosport

La Selección Chilena disputó duelos amistosos en Rusia ante dicho país y Perú, en donde el equipo de todos logró dos importantes triunfos, en la que dentro de estos contó con la presencia de tres jugadores ‘Azules’.

Para este último encuentro que disputó Chile, la U recibió una gran noticia, ya que Javier Altamirano y Fabián Hormazábal no vieron minutos ante Perú, y Matías Sepúlveda, quien tuvo su debut con ‘La Roja’, tan solo estuvo cinco minutos en el campo de juego.

Por esto, el DT azul cree que sus tres figuras llegarán en optimas condiciones a suelo nacional y que sin duda serán una opción para lo que será este partido de la Universidad de Chile.

Los jugadores de la U arribarían a suelo nacional antes del mediodía jueves, en la que luego de esto, se trasladarán al Centro Deportivo Azul, en donde serán evaluados en su llegada, para poder tener el entrenamiento del viernes y sábado, pensando en O’Higgins.

En la U hay mucha ilusión de poder contar con estos tres jugadores en su mejor forma física, en un duelo que es importante en la lucha por el Chile 2 ante un rival directo como O’Higgins de Rancagua.