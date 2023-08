Dante Poli echa por el piso el gran sueño del hincha de la U en ver juntos a Darío Osorio y Lucas Assadi: "No pueden jugar juntos, tácticamente te restan cuando están los dos"

Universidad de Chile busca dar vuelta la página a lo que es su mala racha dentro del Campeonato Nacional, en la que los dirigidos por Mauricio Pellegrino intentarán volver a sumar para pelear por su sueño de volver a una competencia internacional.

Ante esta situación, el ex futbolista Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió al rendimiento de una de las figuras de la U, Darío Osorio, en la que le deja un recado al DT azul.

“A mi me llama mucho la atención, él tendrá el conocimiento de lo que pasa con Darío Osorio, pero por qué el juega abierto por la izquierda, si claramente su perfil que hemos visto en una tendencia mundial, no es que esté descubriendo la pólvora”, partió señalando Poli.

En esa linea, el retirado defensor terminó explicando sobre el caso Osorio “este zurdo, rápido, talentoso, que le pega bien a la pelota, abierto por derecha y cambiado de perfil, es como natural que entre a jugar hacia al medio y haga el gol”.

Darío Osorio y Lucas Assadi no han tenido constante protagonismo juntos con Mauricio Pellegrino | Foto: Archivo

Ahora profundizando en otra de las joyas de la U, Lucas Assadi, el hoy panelista declara que ha considerado extraño que Pellegrino saque del once titular a quien es uno de los jugadores más desequilibrantes.

“Assadi porque lo termina sacando, si en su momento era el jugador más diferente, que conectaba y desequilibrada y termina sacándolo. Me llama mucho la atención, no entiendo la razón”, confesó.

Finalmente, Poli fue contundente al decir que el sueño del hincha de la U en ver jugar juntos a Lucas Assadi y Darío Osorio será algo que no ocurrirá con Mauricio Pellegrino en el banco, entregando sus razones

“Assadi y Osorio no pueden jugar juntos, no pueden jugar, porque desde lo que marcan, la disposición, la indiferencia y lo táctico, son jugadores que tácticamente te restan cuando están juntos, por eso no juegan, está claro”, concluyó.