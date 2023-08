Universidad de Chile hoy en día vive sin duda el momento más complejo de lo que va de temporada, en la que el equipo comandado por Mauricio Pellegrino lleva cuatro derrotas al hilo dentro del torneo.

Ante este mal momento del equipo, el periodista Jorge Coke Hevia se dio el tiempo para conversar con Bolavip Chile y se refirió al cuestionamiento del proceso de Mauricio Pellegrino, el cual ha ido perdiendo piso por el mal momento de los ‘Azules’, en la que duda que lo puedan despedir.

“Lo dirige (el Superclásico). La Sociedad Anónima es una empresa, yo no es que esté a favor o en contra, pero son una empresa. La U no tiene un peso y entre echarlo y no echarlo, digo, si está mal, lo tenés que echar, pero ¿va a quemar a Miranda para el clásico?”, comenzó declarando Hevia.

En esa línea, el comunicador detalló que el duro partido que se le aproxima con Colo Colo en una nueva edición del Superclásico, no será tan drástico con lo que ha sido el último historial entre ambos, pero que aún así, no considera apto tener a un DT interino.

La U quiere cortar su mala racha en el torneo | Foto: Photosport

“A la U, con todo lo que le ha pasado con Colo Colo ya se le transformó en un partido más. El golpazo es si le gana, si pierde, pucha, volvimos a perder. Yo no creo que quieran quemar a Miranda con un interinato”, declaró.

Finalmente, Hevia hace notorio el desbalance que tuvo en su rendimiento la Universidad de Chile, en la que no se sorprende de aquello debido a la floja plantilla que tiene el equipo dirigido por Pellegrino.

“La verdad se cayó la U, se le cayó el equipo Pellegrino pero se le cayó porque tiene un equipo reguleque. yo creo que si lo dirige, ahora claro si contra Curicó te comes un 5-0 te van a echar cagando, pero yo creo que sí lo dirige”, cerró.