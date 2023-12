Mauricio Pellegrino está ad-portas de finalizar la temporada con la Universidad de Chile. El entrenador argentino de 52 años, le dio estabilidad al equipo azul, pero no pudo pelear el torneo del Campeonato Nacional 2023. Sin embargo, aún tiene una chance de ir a la Copa Sudamericana.

Para aquello deberá ganar su partido ante Ñublense el sábado a las 18:00 en el estadio Santa Laura., Además, deberá esperar que Universidad Católica pierde ante Unión La Calera en el encuentro que se jugará en simultáneo en el estadio Nicolás Chahuán.

El histórico entrenador del fútbol chileno, Raúl Toro, considera que el problema más allá de un estratega. “La U hizo buenos partidos, pero hubo momentos que si viene (Josep) Guardiola o viene (Jürgen) Klopp no pasa nada tampoco, porque le faltan jugadores”.

Para el ex entrenador de Audax Italiano, si Matías Zaldivia y Luis Casanova -ambos suspendidos- jugaban ante Mineros, el cuadro Azul se quedaba con los tres puntos. “Si hubiesen estado esos dos, ten la completa seguridad que a Universidad de Chile le gana con harta facilidad a Cobresal. Hubo goles de posición ¡Cómo te van a bajar una pelota de cabeza en el último minuto!”

La U debe definir si continúa Mauricio Pellegrino a cargo del primer equipo para la temporada 2024 (Foto: Photosport)

Raúl Toro elogia a Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile y considera que debe seguir

Raúl Toro se refirió a una posible continuidad de Mauricio Pellegrino, entrenador que finaliza contrato con la U a final de temporada. El ex entrenador de Cobreloa destaca al entrenador trasandino y expresa su deseo para que siga en el primer equipo ante los Azules.

“Creo que sí (debe seguir). A mí me gustan los nacionales, pero cuando viene un técnico serio como Pellegrino, me gustan esos técnicos que no hacen aspavientos, ni que son agresivos con otros técnicos, ni con la prensa. Pellegrino ayer demostró que con poco la U hace mucho”, señaló.