En un duelo cerrado, la U venció a Coquimbo Unido por la cuenta mínima y clasificó a la final de la Copa Chile en su edición 2024, situación que no se le daba a los azules desde hace cinco años.

Y la jornada tuvo a un héroe inesperado o, que tanto el hincha, pero sobre todo él, esperaba que ocurriese algún día. Hablamos del delantero Luciano Pons, quien tras poco más de cinco meses volvió a anotar para instalar a Universidad de Chile en el duelo decisivo del torneo.

“Era algo que cada vez que me tocaba jugar, lo venía buscando, no se me venía dando cuando y qué bueno que se me pudo dar en un partido muy cerrado y justo para la victoria con ese paso a la final que estábamos buscando”, afirmó el argentino.

A su vez, valoró la ayuda que siempre los jugadores del plantel le brindaron en momentos complejos. “Agradecidos de mis compañeros que siempre me estaban dando el apoyo y esperando que me tocase hacer un gol a mi”, reconoció feliz el atacante.

Por cierto, restó importancia a las críticas señalando que él siempre trabaja para convertir y que lamentablemente, es algo que no siempre se le da. “En lo personal, el gol es para la tranquilidad mía de seguir trabajando como lo vengo haciendo. Lo que se diga afuera o lo que diga la gente es su pensar. Uno quiere hacer goles todos los partidos y muchas veces no se dan, pero hoy sí y es un gol importante para llegar a la final”, recalcó.

La U pelea en dos frentes

El cierre de la temporada será agitado para las huestes azules y en ese sentido, van por todo. Es así, como el atacante trasandino manifestó que en un equipo como la U, es el deber pelear por todos los torneos.

“Cuando llegué me enseñaron que estamos en un club que tiene que pelear por todos los títulos que les toque jugar”, concluyó Pons.