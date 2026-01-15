Universidad de Chile ya comenzó los trabajados de pretemporada en Pirque, donde el equipo dirigido por Francisco ‘Paqui’ Meneghini pretende llegar de buena manera al inicio de la Liga de Primera pactado para el último fin de semana de enero.

Todos los refuerzos confirmados por el cuadro azul ya trabajan bajo las órdenes de Paqui, pero todavía falta uno: Juan Martín Lucero, el delantero del Fortaleza de Brasil quien es la gran obsesión del flamante entrenador de la U.

Lucero llegará a la U. | Foto: Photosport

SI bien en Azul Azul han sido esquivos para pronunciarse sobre el ‘Gato’, una fuente lo hizo en conversación con el diario La Tercera y confirmó las especulaciones: “Estamos muy avanzados, pero falta la firma”, advierten.

Las dificultades que tuvo Juan Martín Lucero para separar caminos con el cuadro brasileño, además, parece estar en el olvido y todo indica que el delantero llegará al CDA para defender los colores de la U: “Hoy esa situación se resolvió y su llegada está encaminada”, sumaron.

Así las cosas, es inminente el fichaje de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile, quien tuvo un gran paso por Colo Colo, dejó al archirrival de la U botado de un día para otro y luego partió al fútbol brasileño donde tuvo un 2025 sin pena ni gloria.

En síntesis

Francisco Meneghini inició la pretemporada en Pirque para el torneo de enero.

Juan Martín Lucero tiene negociaciones muy avanzadas para fichar por Universidad de Chile.