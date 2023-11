Diego Rivarola no se guarda nada y revela la postura que tomaría en el Cobresal – U. de Chile: "Jamás podría..."

El próximo fin de semana se vivirá una fecha de infarto dentro del fútbol chileno, en el que Cobresal, Colo Colo y Huachipato se jugarán sus cartas para mantenerse firmes en la lucha por el título a dos fechas del termino del Campeonato Nacional.

Dentro de lo que será la penúltima fecha del torneo, sin duda que de los duelos que ha generado más controversia es el que disputarán Cobresal y Universidad de Chile, en la que mucha gente ha inferido en que los ‘Azules’ podrían dejarse perder ante los ‘Mineros’ con tal de no ayudar a su archirrival, Colo Colo en su lucha por ser campeón.

Sobre este tema, un histórico del club como lo es Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y se refirió a lo que ha sido este tema que se ha instaurado sobre el gran protagonismo que tendrá la U en la parte final del torneo.

“Efectivamente hay muchos hinchas que quieren que la U pierda, hay otros que no , mi lado hincha quizás podría llegar a pensarlo (en perder)“, comenzó señalando Rivarola.

Siguiendo con aquello y a pesar de que la chance de dejarse perder para el hincha no es descabellada, el ex futbolista indica que ningún jugador podría salir a la cancha a jugar a no ganar, por lo que lo ve algo muy difícil que se pueda dar.

Cobresal y la U se jugarán un partido clave | Foto: Photosport

“Desde lo personal, desde lo valórico y desde mi lado de jugador, jamás podría salir a perder un partido, no se me cruza por la cabeza, sea quien sea”, declaró en ESPN.

Finalmente, Rivarola fue muy rotundo y explica que si la Universidad de Chile le llega a ganar a Cobresal, no será dicho resultado el gran influyente para que Colo Colo pueda ganar el título, ya que lo consideraría como una farra del conjunto del norte.

“Aparte acá el que la U le gane a Cobresal no significa que por eso va a ser campeón Colo Colo, Colo Colo si sale campeón va a ser porque Cobresal le entregó en bandeja el campeonato”, cerró.

¿Cuándo será el duelo entre Cobresal y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

El duelo entre ambos equipos se disputará este domingo 3 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Cobre.