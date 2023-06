Jeisson Vargas regresa a la Universidad de Chile tras su préstamo en el Al-Rayyan de Qatar. No obstante, el jugador no está en los planes de Mauricio Pellegrino para el segundo semestre.

Diego Rivarola entregó su opinión sobre el futuro del atacante en la U. “El tema de fondo es ¿A qué aspira la Universidad de Chile? Si efectivamente va a traer a alguien, quienes son los que tiene en carpeta y si están a la altura de lo que puede lllegar a ser Jeisson Vargas”, dice Gokú en el programa ESPN F90.

El ídolo del Romántico Viajero cree que el jugador de 25 años puede entrar en el esquema: “Si juega con dos delanteros, podría jugar”.

Rivarola considera que si no llega nadie, el ex Estudiantes de La Plata debería seguir en el club: “¿Qué es lo que hay en carpeta? ¿Qué hay a la mano? ¿Qué tiene de delanteros en carpeta o en la mira Universidad de Chile? Y si es que realmente tiene a alguien para cumplir en esa función. Si no tiene a nadie o un jugador de menor de nivel, antes que no tener a nadie, prefiero que se quede un jugador así, porque siempre te da una alternativa”.

Jeisson Vargas regreso a la Universidad de Chile (Foto: Andres Pina/Photosport)

“Los planteles son escasos en Chile, sobre todo en estas etapas que tienes que definir los torneos. La parte qu le ha costado a la U en los últimos años es la última y no está para regalar nada”, complementó.

El exdelantero aseguró que al final la situación se definirá por Mauricio Pellegrino, pero también por el análisis directivo. “Depende del técnico, y de lo que tengan los dirigentes a la mano”.