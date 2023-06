"Por lucas" no lo pudo llevar a la U : Rodrigo Goldberg sigue maravillado con figura de Ñublense

Rodrigo Goldberg tuvo un paso en la gerencia deportiva de la Universidad de Chile entre 2019 y 2021. El Polaco hoy nuevamente se puso en el rol de gerente técnico, pero en un juego de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

La modalidad consistía en que el histórico del Romántico Viajero debía elegir un defensor, un mediocampista y un delantero para reforzar a la U de cara al segundo semestre. Luis Pavez Muñoz, Jorge Henríquez y Lucas Passerini fueron los nombres elegidos de las opciones que dispuso la producción del programa.

El exfutbolista tuvo elogios para el futbolista que hoy milita en Ñublense. “Si hay algo que no tiene la U, le falta esa última llegada, ese último jugador, que lamentablemente no lo ha tenido en Darío Osorio, pero que sí lo puede complementar muy bien (Lucas) Assadi. Uno de los jugadores que siempre me ha gustado mucho por su inteligencia y calidad técnica es Jorge Henríquez”.

Goldberg reveló que quiso traer al futbolista cuando era gerente deportivo. “Lamentablemente por lucas no fue posible sacarlo”, expresó sobre su intento por fichar el ex Audax Italiano.

Jorge Henríquez hizo historia en Ñublense ante Flamengo (Foto: Mauricio Ulloa/Photosport)

Henríquez entró a la historia de Ñublense, ya que anotó el tanto del empate 1-1 ante Flamengo en el estadio Ester Roa de Concepción por el Grupo A de la Copa Libertadores 2023.

El futbolista se formó en Audax Italiano, club donde permaneció la mayor parte de su carrera, incluido los últimos cuatro años, desde 2019 a 2022, previo a partir a Chillán para incorporarse a los Diablos Rojos. También vistió las camisetas de San Marcos de Arica y Barnechea.