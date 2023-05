Revuelo ha generado en las últimas horas la decisión del técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino de no aprobar el retorno del volante Jeisson Vargas, tras su paso por el fútbol qatarí.

Y pese a andar en un buen nivel en el Al Rayyan, no dio para que los árabes lo dejasen en el club y es por tal razón que, la lógica, indica que debe regresar al Centro Deportivo Azul para terminar de cumplir su contrato, pero no sería así, ya que el entrenador argentino optó por no contar con el ex Universidad Católica para el segundo semestre.

Bolavip Chile conversó con un histórico de la U, Horacio Rivas. En la ocasión, el recordado Carepato blindó a Pellegrino señalando que si determinó que Vargas no retorne, es porque así lo debe creer necesario.

“Yo entiendo mucho la autoridad del técnico, en este caso. Él conoce la situación y de seguro ha evaluado lo de Jeisson Vargas y si él no lo necesita en el plantel, es una decisión acertada”, aseveró Rivas.

Pese a tener un buen semestre en Qatar, Jeisson Vargas no seguirá en el Medio Oriente (Archivo)

A su vez, responsabilizó al futbolista por no explotar, pese a que siempre se pensó que el oriundo de Recoleta sería el gran futbolista chileno de los nuevos tiempos. El ex defensor, puntualizó que Jeisson nunca consolidó su carrera.

“Lamentablemente, Jeisson Vargas nunca ha podido construir al jugador que en su momento se planteó, nunca pudo consolidar su carrera y no es un tema antojadizo. La U está para subir su nivel futbolístico y si el técnico lo estima así, está en su derecho“, cerró Rivas.