Diego Rivarola analizó el triunfo de la Universidad de Chile por 1-0 ante Audax Italiano. Gokú considera que el equipo de Gustavo Álvarez no tuvo un partido redondo en comparación a lo que había mostrado en a los partidos de la pretemporada.

“Sobre el partido. Lo importante es que la U ganó, creo que no hizo un gran partido, sin duda. Para mí de difícil análisis, porque siento que a los jugadores les pasó un poco lo que nos pasó a nosotros los que volvemos al Nacional”, dijo el ídolo azul en el programa ESPN Equipo F.

“No vi algunas cosas que había visto de Álvarez en partidos previos. Esta presión alta, esta presión constante, esto de salir jugando permanente y con jugadas claras, con llegadas por los costados. Todo eso tengo la sensación de que en líneas generales faltó”, añadió el recordado goleador de la U.

De hecho, mencionó que el futbolista de Universidad de Chile tuvo un poco de ansias debido a lo que implicaba el regreso al Coloso de Ñuñoa: “Quiero dejar pasar un par de partidos, porque siento que el jugador de la U también sintió esas ansias, esa motivación de volver al Nacional después de tanto tiempo con la gente. Me parece que ese nerviosismo le jugó una mala pasada”.

Allí intervino Sebastián Esnaola. “Dos fechas más es Colo Colo”, acotó el periodista. “Bueno, ahí veremos, eso es en el Monumental, es otra cosa. Siento que ahora le pasó una mala jugada un poquito este nerviosismo de la ansiedad de volver al Nacional con su gente y el ambiente que había de emoción en todo lo que rodeaba en el Estadio Nacional”, respondió Rivarola.

El debate se fue poniendo tenso. “Está bien, puede ser y tú conoces mucho más la interna de cómo se dan los camarines. A mí me parece que no es argumento ese”, comentó Esnaola.

Rivarola volvió a replicar al profesional de las comunicaciones. “No es un argumento. Mi argumentó ya lo di. No jugó bien la U”.

El tenso intercambio de palabras entre Sebastián Esnaola y Diego Rivarola

-Esnaola: Por eso ya lo diste, déjame dar el mío. Hay ansiedad y eso tiene que justamente que controlarse. Creo que se tiene que manejar.

-Rivarola: No siempre se puede controlar. No sé qué capacidad tienes tú para controlar la ansiedad en un estadio de 60 mil personas a cada rato. No sé cuál es tu experiencia en ese sentido. Es fácil hablar acá sentado frente a una cámara.

-Esnaola: Perdón, es fácil hablar aquí sentado frente a una cámara.

-Rivarola: ¿Por qué es difícil jugar en el Monumental? ¿Por qué es difícil jugar en La Bombonera? Es difícil porque hay un ambiente complejo que no todos somos capaces.

-Esnaola: Cómo va a ser difícil jugar de local, viejo. Si te están alentando, cómo va a tener esa complejidad. Te puedo entender que sea como visitante, pero cómo va a ser como local.

-Rivarola: ¿Por qué no? Entonces el local debería ganar todas las veces, siempre, porque es fácil ganar de local.

-Esnaola: Habitualmente se le da el average al equipo local justamente por eso.

-Rivarola: Está bien. Tú haces tu opinión desde afuera de la cancha. Yo hago mi análisis desde lo que yo creo y de lo que fue adentro de la cancha.

-Esnaola: O sea me voy, mi opinión de afuera de la cancha no sirve entonces. Solamente sirve la opinión de ustedes que estuvieron dentro de una cancha.

-Rivarola: No, pero no me la debatas entonces. Da tu opinión, pero no me la debatas.

-Esnaola: Ah no te la debato, no te la debato.

-Rivarola: Es que como que la tiras en menos. Da tu opinión, está bien. Mi opinión es desde afuera y adentro de la cancha. La tuya es solamente desde afuera.

-Esnaola: Tú puedes opinar, tú tienes toda la opinión, toda la opinión es de Rivarola.

–Rivarola: Claramente estamos de una sensación que a mí me dio.

-Esnaola: Más encima es una sensación ni siquiera una certeza.

–Rivarola: Certezas nadie tiene acá.

-Esnaola: Jorge (Valdivia) puede hablar desde la cancha también, ya que mi opinión no vale.