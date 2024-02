Luciano Pons tuvo un estreno oficial para el olvido en Universidad de Chile. Si bien los Azules ganaron por 1-0 a Audax Italiano, el delantero no pudo gravitar y fue expulsado cuando el encuentro aún seguía sin goles en el Estadio Nacional.

El histórico entrenador del fútbol chileno, Raúl Toro, comprende al delantero. “De repente hasta me pongo en los zapatos de él. Cuando no te llega ni una pelota, el número 9 es un puesto muy especial. Si no se alimenta el número 9 no tiene ni una posibilidad, aunque la vaya a buscar, que vaya para atrás, cualquier cosa, pero si no lo alimentan…”, comentó en conversación con BOLAVIP.

Toro piensa que el motivo de la falta gol está relacionada con que los volantes no alimentaron al centrodelantero: “En la Universidad de Chile para que estamos con leseras, los mediocampistas ese día… Díaz no llega, no acompaña, Assadi es un jugador que todos decimos lo mismo: habilidoso, rápido, encarador, pero no es un volante de enlace”.

“El volante es otra cosa, es el que te alimenta a los delanteros. Dime un pase que le haya tirado Assadi al 9”, complementó el ex estratega de Audax Italiano, Cobreloa, entre otros clubes del balompié nacional.

Luciano Pons fue expulsado en el minuto 58 en el encuentro entre la Universidad de Chile y Audax Italiano en el Estadio Nacional. (Foto: Photosport)

El exfutbolista que se desempeñaba como mediocampista recuerda sus tiempos de gloria: “Cuando era jugador me acuerdo que a los atacantes los llenaba de pelotazos, metía pelotas en profundidad. Eso es lo que uno tiene que hacer como volante, ganar la espaldas de los contenciones para buscar el balón, pero Assadi nada, nada”.

Luciano Pons espera por la resolución del Tribunal de Disciplina

El delantero Luciano Pons está a la espera del Tribunal de Disciplina que deberá resolver por cuántas fechas lo sanciona. De momento el futbolista se perdería el partido ante Deportes Copiapó del próximo lunes 4 de marzo a las 19:00 en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Sin embargo, arriesga quedar fuera del Superclásico, donde la Universidad de Chile visitará a Colo Colo el domingo 10 de marzo a las 18:00 en el estadio Monumental.