El camión de ilusiones con que Universidad de Chile llegó a Chillán en el día de ayer fue rápidamente disipados por los locales, quienes se pusieron en ventaja en un muy buen primer tiempo de los dirigidos por Jaime García.

Pese a que la U reaccionó y encontró el empate mediante un gol de Nicolás Guerra, no fue suficiente para traerse los tres puntos a Santiago y los dirigidos por Mauricio Pellegrino tuvieron que conformarse con el punto.

Héctor Pinto, histórico DT campeón con los azules, analizó el partido junto a Bolavip Chile y asegura que el cometido de la U no da para ilusionarse pensando en lo que puede ser el segundo semestre del Campeonato Nacional 2023.

La U se devolvió de Chillán con un trabado empate ante Ñublense. | Foto: Photosport

“El primer tiempo no me gustó para nada, no hubo llegadas, tiros al arco, nada, todo muy opaco. El segundo tiempo con más ganas que fútbol se equiparó un partido que en general no fue bueno, fue muy poco para ilusionarse, para pensar que la U puede escalar más arriba y a lo mejor estar peleando algo interesante”, dijo.

¿Fue Mateos clave en la levantada azul? Pinto responde: “No sé si fue Mateos (la llave de la mejora azul), pero entró con otras ganas, sin mucho fútbol me hubiese gustado que se hilvanara más, llegar con más gente. El gol de la U sale de un error garrafal de ellos”.

Ahora, la U está a la espera de la confirmación oficial de la reanudación del Clásico Universitario para ponerle punto final a un primer semestre donde dejó atrás los fantasmas de las temporadas pasadas, pero ni aún así fue suficiente.