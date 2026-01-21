Universidad de Chile tomó una importante decisión en este mercado de fichajes. Ante la necesidad de tener que liberar cupos para figuras foráneas, el conjunto estudiantil le dijo adiós a uno de los refuerzos que arribó a mediados de 2025.
¿Su nombre? Sebastián Rodríguez. El mediocampista uruguayo llegó al Centro Deportivo Azul con la misión de convertirse en una pieza relevante del plantel, pero nunca logró afianzarse.
Ante ello, la cúpula universitaria decidió rescindir su contrato y el volante 33 años debió emprender rumbo. Ya encontró dónde jugar esta temporada: volverá a representar a Danubio.
Así lo confirmó la propia escuadra charrúa a través de redes sociales. A pesar de estar en la mira de otros clubes de su país, Bigote Rodríguez ya estampó la firma y fue oficializado en las últimas horas.
“Día 1 presentando a jugadores egresados que vuelven a La Universidad: Sebastián ‘Cabecita’ Rodríguez a Danubio“, comentó la institución.
El paso de Sebastián Rodríguez por Universidad de Chile
Durante los seis meses que defendió la camiseta azul, el jugador en cuestión disputó nueve encuentros. En ellos, no logró celebrar goles propios ni tampoco asistencias.
Cabe consignar que en su desmedro, la gerencia deportiva de Universidad de Chile apostó por Lucas Romero. Este último debutó en la victoria 3-1 ante Santiago Wanderers en el CDA.
En resumen:
- Rescisión de contrato: Ante la necesidad de liberar cupos de extranjeros para inscribir a figuras como Lucas Romero y Octavio Rivero, la “U” optó por terminar el vínculo con el jugador de 33 años de forma anticipada.
- Regreso a casa: Tras quedar con el pase en su poder, Rodríguez regresó a su país natal y fue oficializado como nuevo refuerzo de Danubio, club donde se formó profesionalmente.
- Bienvenida en Uruguay: El elenco charrúa lo presentó bajo el lema: “Jugadores egresados que vuelven a La Universidad: Sebastián ‘Cabecita’ Rodríguez a Danubio”.