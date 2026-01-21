Universidad de Chile tomó una importante decisión en este mercado de fichajes. Ante la necesidad de tener que liberar cupos para figuras foráneas, el conjunto estudiantil le dijo adiós a uno de los refuerzos que arribó a mediados de 2025.

¿Su nombre? Sebastián Rodríguez. El mediocampista uruguayo llegó al Centro Deportivo Azul con la misión de convertirse en una pieza relevante del plantel, pero nunca logró afianzarse.

Ante ello, la cúpula universitaria decidió rescindir su contrato y el volante 33 años debió emprender rumbo. Ya encontró dónde jugar esta temporada: volverá a representar a Danubio.

Así lo confirmó la propia escuadra charrúa a través de redes sociales. A pesar de estar en la mira de otros clubes de su país, Bigote Rodríguez ya estampó la firma y fue oficializado en las últimas horas.

“Día 1 presentando a jugadores egresados que vuelven a La Universidad: Sebastián ‘Cabecita’ Rodríguez a Danubio“, comentó la institución.

Sebastián Rodríguez encontró equipo tras salir de Universidad de Chile. (Imagen: Danubio)

El paso de Sebastián Rodríguez por Universidad de Chile

Durante los seis meses que defendió la camiseta azul, el jugador en cuestión disputó nueve encuentros. En ellos, no logró celebrar goles propios ni tampoco asistencias.

Cabe consignar que en su desmedro, la gerencia deportiva de Universidad de Chile apostó por Lucas Romero. Este último debutó en la victoria 3-1 ante Santiago Wanderers en el CDA.

En resumen: