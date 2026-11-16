Universidad de Chile tiene nuevo presidente. Eduardo Álamos fue elegido por unanimidad por el directorio de Azul Azul y, tras asumir el cargo, entregó su primera conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, donde dio a conocer una de sus principales prioridades al mando de la concesionaria: recomponer la relación con la Casa de Estudios.

El ingeniero comercial, que ya conoce el funcionamiento interno del club tras desempeñarse como gerente general entre 2015 y 2019, anunció que su primera medida será solicitar una reunión con la rectora y la prorrectora de la Universidad de Chile.

“Uno de los principales objetivos de este directorio es afianzar la relación con la casa de estudios y con los dos directores que la representan, que se sientan parte del club y de las decisiones que acá se toman. Es por eso que una de mis primeras medidas va a ser tener una reunión con la rectora y prorrectora, si es que me la conceden, para poder limar asperezas y tener esa relación en donde los valores de la casa de estudios se vean plenamente reflejados en el club”, señaló Álamos.

En esa misma línea, el nuevo presidente de Azul Azul destacó la importancia de que los principios de la universidad estén presentes en el proyecto deportivo e institucional de la U. “Los valores como pluralidad, conciencia social, laicismo son valores propios del club de fútbol de la Universidad de Chile y los queremos hacer parte”, dijo.

“Esto no debiese ser tan difícil, no debiese ser tan difícil que nos pongamos en acuerdo con la casa de estudios para que todos rememos para el mismo lado. Ambas instituciones tienen que funcionar de manera conjunta y por el bien de ambas espero que eso se solucione lo antes posible”, cerró.