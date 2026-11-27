El conjunto universitario confirmó los precios rebajados de las nuevas entradas para 2027, luego del anuncio del presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos.

Universidad de Chile comienza a mostrar las primeras medidas de su nueva administración. Con Eduardo Álamos a la cabeza de Azul Azul, el club confirmó una importante noticia para sus hinchas de cara a la temporada 2027: habrá una rebaja considerable en el precio de las entradas y los abonos para acompañar al equipo en el Estadio Nacional.

La medida fue anunciada por el propio presidente de la concesionaria luego de la primera reunión del nuevo directorio. Según explicó, los abonos tendrán una disminución de hasta un 30%, buscando incentivar la presencia de los fanáticos durante toda la temporada.

“También los abonos van a sufrir una baja considerable, de hasta un 30%. A este directorio le gusta jugar a estadio lleno y eso es lo que pretendemos el próximo año”, aseguró Álamos.

Confirmada la primera medida de Eduardo Álamos en Universidad de Chile (Photosport).

Detalles de los nuevos precios en Universidad de Chile

El timonel azul también entregó detalles sobre los nuevos valores de las entradas para el sector de galería. “El precio de la galería para el próximo año va a estar entre los $9.000 y los $11.000 pesos. Serán de $11.000 todos los partidos del Campeonato Nacional, incluyendo los clásicos. Para los partidos de Copa Chile y la Copa de la Liga va a estar a $9.000 para los tres primeros partidos que se jueguen (…) Vamos a terminar el año con los nuevos precios”, explicó.

Además, Álamos confirmó que los abonos contemplarán las tres competencias nacionales que disputará el equipo: Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa de la Liga.

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Sobre la posibilidad de incluir partidos internacionales, el presidente prefirió mantener la cautela mientras el equipo todavía pelea por conseguir el Chile 2 para la Copa Libertadores.