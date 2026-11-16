¿Quién es Eduardo Álamos, el nuevo presidente de Azul Azul tras el fin de la era Sartor?

El exgerente general de Azul Azul entre 2015 y 2019, vuelve a la testera de la concesionaria que rige los destinos del Club Universidad de Chile.

Universidad de Chile tiene nuevo presidente de Azul Azul. Se trata de Eduardo Álamos, ingeniero comercial de la Universidad Católica y un nombre que conoce desde dentro el funcionamiento de la concesionaria que administra al cuadro estudiantil. Su experiencia previa en la institución fue uno de los factores que habría pesado para su elección como nuevo mandamás.

Álamos no es un desconocido en el Centro Deportivo Azul. Entre diciembre de 2015 y junio de 2019 se desempeñó como gerente general de Azul Azul, aunque anteriormente también ocupó los cargos de gerente de Desarrollo y gerente de Administración y Finanzas. Según informó el periodista Fernando Agustín Tapia, su llegada a Universidad de Chile se produjo de la mano de Cristián Aubert.

Eduardo Álamos Aguirre, el nuevo presidente de Azul Azul (Créditos: La Tercera).

Tras su etapa en la concesionaria, el ingeniero comercial continuó su carrera en el mundo privado, donde ejerció funciones en la Sociedad Portuaria de Caldera y en Transmares, empresa con operaciones en Costa Rica perteneciente al grupo Ultranav, ligado a la familia Von Appen.

Su conocimiento de la estructura interna y del funcionamiento administrativo de Azul Azul aparece como uno de sus principales atributos para asumir la presidencia.

De hecho, cercanos al directorio apuntan que esa experiencia previa fue fundamental para que su nombre terminara imponiéndose en la definición de la nueva conducción de la concesionaria.