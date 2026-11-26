En la Universidad de Chile dan detalles de lo que es su apelación a CONMEBOL tras su sanción en el 2025.

En Universidad de Chile se vivió una jornada bastante movida y puntualmente en el Centro Deportivo Azul tras lo que fue la reunión ordinaria de directorio de Azul Azul, en la que se tocaron varios temas pensando en el futuro del club.

Tras lo que fue esta reunión, el presidente de la Universidad de Chile, Eduardo Álamos atendió a los medios de comunicación y habló de diversos temas a los que fue consultado, en la que primero habló de la disponibilidad que tendrá el club para utilizar el Estadio Nacional en el 2027.

“He estado haciendo las gestiones con el Estadio Nacional para ver el calendario para el 2027 y que pueda estar lo más disponible posible para nuestro club. Es una realidad con la que nos tenemos que enfrentar, pero haciendo las gestiones correspondientes, esperamos tener la mayor cantidad de partidos como local”, comenzó indicando Alamos.

Por otro de los puntos que el mandamás fue consultado es sobre la apelación que hizo el club a CONMEBOL tras su sanción a lo que fue la barbarie de Avellaneda, en donde dejó una actualización al respecto y espera una reducción en el castigo.

Álamos habló de diversos temas en la U | Foto: Photosport

“Si hemos apelado al castigo, esperamos tener una respuesta pronto, es una situación que nos encantaría que se revirtiera, nunca fuimos locales en la organización de ese partido, es un tema que está en proceso”, remarcó.

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Concluyendo, Álamos fue abordado sobre la situación de las renovaciones o refuerzos en la Universidad de Chile, en la que no quiso intrometerse en el trabajo de la gerencia azul y se reservó en su opinión.

“De renovaciones o contrataciones no voy hablar, eso lo único que hace es entorpecer las negociaciones, no quiero hacer falsas promesas y ni complicar la labor de la gerencia técnica”, cerró.