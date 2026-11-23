Eduardo Álamos abordó el trabajo del mediocampista luego de concretar su retiro. Será refuerzo de la gerencia deportiva.

Universidad de Chile se alista para el adiós de uno de sus emblemas, pero también prepara su arribo a un nuevo rol: ese es el caso de Marcelo Díaz. El ídolo colgará los botines, pero seguirá en el club.

¿Bajo qué rol? Eduardo Álamos conversó con La Tercera y explicó qué sucederá con el mediocampista tras su retiro. El presidente de Azul Azul entregó un bosquejo de lo qué hará en la oficinas de La Cisterna.

Por el momento, el volante oriundo de Padre Hurtado está considerado para un trabajo secundario en la escuadra universitaria. Será su primera experiencia sin el balón en los pies.

“Marcelo Díaz va a ser un asesor de la gerencia técnica (…) Tiene mucho conocimiento por su experiencia en el fútbol para guiar a los jugadores que lleguen al club y que entiendan a la institución a la que llegan”, lanzó.

“También tiene mucho que aprender de cómo se maneja la gerencia técnica de acuerdo al scouting de jugadores. Porque una cosa es entender quién puede ser jugador y la otra es entender quién puede ser el mejor refuerzo”, agregó.

Eduardo Álamos habló sobre Marcelo Díaz en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Marcelo Díaz tendrá nuevo trabajo en Universidad de Chile

A su vez, el timonel del elenco estudiantil le entregó su respaldo al campeón de América con Chile. Puede ser el comienzo de una etapa llena de éxito junto al equipo de sus amores.

“En eso hay un trabajo muy profesional dentro del club y él está feliz de ponerse a disposición de la gerencia técnica para aprender, traspasar sus conocimientos e impregnar a los jugadores de esta pasión tan grande que tiene“, cerró.