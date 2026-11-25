Las malas condiciones del césped del recinto ñuñoíno obligaron a postergar la despedida del fútbol profesional del ídolo de U. de Chile hasta marzo.

La despedida del fútbol profesional de Marcelo Díaz sufrió un inesperado mazazo. El homenaje que Universidad de Chile y sus hinchas preparaban para el histórico volante debió ser aplazado debido a las malas condiciones del césped del Estadio Nacional, recinto que albergaría el evento el próximo 8 de diciembre.

La organización confirmó a través de las redes sociales oficiales del espectáculo que la despedida de ‘Chelo’ Díaz se realizará finalmente el 11 de marzo de 2027, a las 19:00 horas, manteniendo al Estadio Nacional como escenario de la jornada.

Marcelo Díaz colgará los botines esta temporada (Photosport).

“Por el estado actual del Estadio Nacional y sus reparaciones, la gran fiesta programada para el 8 de diciembre cambia de fecha”, informaron desde la cuenta oficial del evento para comunicar la decisión.

El recinto de Ñuñoa ha debido enfrentar una serie de trabajos luego de una intensa agenda de actividades durante noviembre, que incluyó los conciertos de BTS e Iron Maiden, además de la jornada de cierre de la Teletón. Ese escenario terminó afectando las condiciones de la cancha y obligó a modificar la planificación del homenaje al mediocampista azul.

Por último, la organización entregó información para quienes ya habían comprado sus entradas: los hinchas que no puedan asistir a la nueva fecha tendrán la posibilidad de solicitar el reembolso total del valor de su ticket.

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En síntesis…