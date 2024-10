En Universidad de Chile, la mente está puesta en el duelo que viene ante Unión La Calera por la fecha 27 del Campeonato Nacional de Primera División y poder volver así a los triunfos.

En esa óptica, en la U buscan mantenerse lejos de las polémicas y dichos de Arturo Vidal, quien enciende con sus declaraciones el ambiente en la selección chilena y a su vez, calienta el cierre del torneo nacional.

Pero en los azules buscan mantenerse muy alejado de todo aquello y no caer en provocaciones. Al menos, esos sostiene el histórico relator de los laicos, José Pepe Ormazábal, quien invita a los universitarios a no tomar en cuenta los dichos del mundialista.

“No hay que tomarlo en cuenta. Sabemos que Vidal tiene una forma de manejarse en los medios y la U no puede caer en su juego. Ni siquiera darse el tiempo en responderle, no hay que darle importancia”, apuntó el narrador para BOLAVIP CHILE.

Ormazábal y la suspensión de Leandro Fernández: “Razonable”

A su vez, reiterar que el delantero Leandro Fernández solo recibió una fecha de suspensión tras ver la cartulina roja en el norte. Para la voz de Radio Agricultura, la decisión se enmarcó en algo que considera que se ajusta a lo que ocurrió.

“Razonable, pero va a pesar la ausencia de Fernández en la U. El otro día salió y se notó”, apuntó el relator histórico de los azules.

Fernández solo recibió una fecha de suspensión (Photosport)

Al cierre, tuvo palabras para lo que se comenta de Charles Aránguiz respecto a que no habría contestado el llamado del técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca.

“Lo que se dice de Aránguiz, no suma, si no resta. No tendría por qué no ser verdad, de todos, yo pienso que la forma especial de Aránguiz, quitado de bulla, me hace pensar que así fue”, concluyó Ormazábal.