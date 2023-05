Tras un comienzo dubitativo, el Club de Deportes Antofagasta ha recuperado terreno en el Campeonato de Ascenso 2023 y ad portas de finalizar la primera rueda, el cuadro puma ha ido escalando y ya se encuentra en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

De la mano de John Armijo, los nortinos marchan segundos con 25 puntos y en cancha, cuentan con un factor muy importante prenda de garantía en goles y que les permite ya soñar con la posibilidad de retornar a primera división.

Se trata del delantero argentino, Rodrigo Contreras, quien está viviendo su segundo paso por los blanquiazules y en el último fin de semana, marcó un doblete en la goleada por cuatro tantos a uno frente a San Marcos de Arica.

Pero Contreras tiene sueños en grande y va de la mano de un sueño que tiene en nuestro balompié. Pues bien, hace algún tiempo declaró en Diario As, que su gran deseo es jugar en Universidad de Chile.

Así es, el artillero no escondió su anhelo, básicamente por el fervor de la fanaticada de la U, “la verdad es que me gustaría mucho jugar en algún momento en la U. Todo surgió en ese partido que te comentaba del 4-0 que les ganamos, me gustó mucho su hinchada. Esa vez había 20 mil personas en Antofagasta y, pese a que iban perdiendo por goleada, la gente seguía cantando, seguía alentando. Todo eso a pesar de que no pasaban por un buen momento. Eso marca el fanatismo que tiene la gente de la U y la pasión que demuestran en cada partido”, detalló en el portal.

Contreras anotando un gol a la U. Esa tarde, el Tucu se enamoró del Bulla (Archivo)

En sus palabras, Rodrigo Tucu Contreras recuerda la goleada antofagastina ante la U de Frank Kudelka el año 2018 en el Estadio Calvo y Bascuñán. Actualmente, el delantero ostenta diez goles en la tabla de anotadores, a uno de Álvaro Ramos de Deportes Iquique, quien por el momento lidera el ranking. Es decir y solo como dato, él solo ha anotado el 66% de todos los goles que lleva la U en el torneo.