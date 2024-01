Finalmente y de no mediar un imponderable de último minutos, Universidad de Chile tendrá a su nuevo centroatacante. El argentino Luciano Pons, será refuerzo de la U.

Solo detalles mínimos restan, aunque el acuerdo entre la escuadra laica y el Independiente de Medellín está, para que el atacante trasandino se vista de azul por el año 2024 y las próximas temporadas.

Se cumple así con la expresa petición del entrenador estudiantil, Gustavo Álvarez, quien desde hace algún tiempo, tenía los ojos puestos en Pons y decimos “hace tiempo”, porque así quedó revelado.

Gustavo Álvarez desde siempre quiso a Luciano Pons

Como el archivo no muerde, Bolavip Chile indagó un poco más de este interés del actual técnico de la U por el nuevo delantero y vislumbramos que no es algo de ahora, si no que conlleva varios años.

La obsesión data desde el 2020 cuando el actual estratega universitario dirigía a Patronato y el jugador militaba en San Martín de Tucumán, siendo el goleador de aquella escuadra.

Fue así como en una publicación del Diario El Once de Argentina en que el representante del jugador en aquel entonces, Ariel Martínez Mayo, dio cuenta del interés del entrenador por Pons.

“Aún no hubo oferta formal, nosotros tenemos buena relación con la dirigencia y nos llamaron que querían hablar con él del proyecto y les expresamos que no habría problemas, no me extrañaría que lo llamara Gustavo (Álvarez)”, dijo el agente en aquella ocasión.

El texto demuestra así que el seguimiento del director técnico no es nuevo por Luciano Pons y si bien no lo dirigió, ahora prontamente lo tendrá entre sus filas en el recinto de Avenida El Parrón.

En San Martín de Tucumán, Pons dejó obsesionado a Gustavo Álvarez (Archivo)

¿Cuáles fueron los números de Luciano Pons en 2023?

De acuerdo al conocido sitio de estadísticas Transfermarkt, Luciano Pons disputó 63 partidos con Independiente de Medellín el 2023, anotando 14 goles y asistiendo en seis oportunidades.