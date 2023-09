Marcelo Vega considera que el Superclásico que finalizó 1-1 en el estadio Santa Laura se repartió en una mitad para cada uno. “Son dos tiempos diferentes, uno para Colo Colo y uno para la U”, reflexionó el mundialista de Francia 1998 en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El Toby siente Mauricio Pellegrino pudo buscar el triunfo con el ingreso de Lucas Assadi. “En el segundo tiempo cuando tú ves que Colo Colo empieza jugando muy mal y tiene oportunidades la U, es para hacer cambios. Cuando tú notas que Palacios que era el mejor jugador del primer tiempo de Colo Colo no estaba bien, estaba lesionado por la falta que le hizo (Nery) Domínguez, pero era el momento de decir ‘yo arriesgo un poco más con Assadi'”.

Además, el actual comentarista deportivo no queda conforme con la performance de Jeison Fuentealba. “No era el jugador que esperábamos. No solamente no le llegaba el balón, no fue a buscar el balón que es lo que uno siempre pide cuando no te llega y terminan pegando los pelotazos. Era el momento de Assadi, esos dos minutos son muy poco”.

Lo que si dejó más optimista a Marcelo Vega fue ver un encuentro mejor que las versiones anteriores. “Dentro de los clásicos, fue lo mejorcito que hemos visto. Dos tiempos diferentes, pero le metieron”.

Los elogios de Marcelo Vega a la barra de Universidad de Chile

El exfutbolista elogió a la hinchada de Universidad de Chile que llegó en masa a Santa Laura. Para el exjugador con paso por el Romántico Viajero, los fanáticos ayudaron al equipo a subir el nivel.

“La U en el segundo tiempo prácticamente por la barra… recuerdo muy bien que esa barra siempre te tira para arriba. Cuando atacan para ese lado, no en base a tanto juego, pero en base a las ganas. Es producto de la barra”, finalizó.

Marcelo Vega cree que la barra ayudó a la U a elevar su rendimiento (Foto: Photosport)

¿Cuándo jugó Marcelo Vega en la Universidad de Chile?

Marcelo Vega jugó en la Universidad de Chile en la temporada 2023, la última de su carrera profesional. El Toby inició su carrera en Regional Atacama en 1986. En Chile además jugó en Unión Española, Colo Colo y Santiago Wanderers.