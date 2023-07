Una de las últimas informaciones en Universidad de Chile se enmarca en la idea de reforzar la zona del lateral izquierdo, pese a que en las últimas fechas, el rendimiento de Marcelo Morales ha ido en alza.

Bolavip Chile dialogó con el ex campeón azul, Cristián Castañeda, quien tuvo palabras respecto a las últimas actuaciones del oriundo de San Miguel. “Yo he visto bastante mejorado a Marcelo Morales en los últimos partidos, en la forma de atacar y pasar, en ese sentido me quedo tranquilo. Quizás, uno añora laterales como Miguel Ponce, Mauricio Aros o Fabián Guevara, se que los sistemas son distintos, pero queremos que sean laterales que hagan daño, no punteros, pero sí que hagan daño”, sentenció el ex seleccionado nacional.

Respecto a los últimos nombres que han rondado y que ambos provienen del fútbol de ascenso, como Mario Larenas y John Santander, de Deportes Antofagasta y Santiago Wanderers, respectivamente, Castañeda dio su parecer al respecto de quién podría llegar.

“Yo creo que Santander sabe a donde llegaría, Larenas está en buena instancia, pero si me das a elegir, voy por Santander. Aunque no creo que pasa por ahí la necesidad de la U”, enfatizó el ex jugador.

Eso sí, claramente tuvo dichos para lo que él cree, es la urgencia número uno de la U. “Requiere de un nueve, que se note, que se imponga, porque los que hemos tenido, dentro de todo Guerra está llegando al gol, está tomando confianza y hoy por hoy es el titular indiscutido. Los demás, deben ganarse su espacio en la cancha, Guerra ha sacado ventajas”, afirmó.

Scooby alaba el momento de Marcelo Morales (Photosport)

Finalmente, de nuevo tuvo palabras para los laterales, ahora en el sector derecho, puesto que él dominaba con creces. En la ocasión, mandó especial recado a quien hoy, es el estelar en el once de Mauricio Pellegrino.

“Juan Pablo Gómez tiene potencia, pero es medio tímido para pasar en ataque. La U ha mejorado, está solvente atrás y ha tenido suerte, eso pasa cuando los resultados se dan y los jugadores se sienten respaldados por eso. Pero le falta, por ejemplo Matías Rodríguez hacía muchos goles al año, nosotros no le pedimos que hagan muchos goles como nosotros en nuestra época, pero sí que lleguen y a los equipos rivales les duela“, concluyó el Scooby Castañeda.